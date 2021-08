China: Automarkt im Rückwärtsgang Autor: Tichys Einblick | 18.08.2021, 18:30 | 32 | 0 | 0 18.08.2021, 18:30 | In der deutschen Autoindustrie schrillen die Alarmglocken: In China sind im Juli nach Aussagen des Herstellerverbands CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) abermals weniger Autos verkauft worden als im Vorjahresmonat. Der Absatz von Neufahrzeugen (Pkw + Lkw) fiel im Vergleich zum Vorjahr um knapp 14 Prozent auf 1,82 Millionen Stück. Der Absatz von Fahrzeugen ist Der Beitrag China: Automarkt im Rückwärtsgang erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Dr. Helmut Becker.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer