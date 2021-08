Die Aktienmärkte heute unter wider dünnen Umsätzen wenig bewegt - man wartet offensichtlich auf die Aussagen der Fed in ihrem FOMC-Protokoll. Wahrscheinlich ist, dass die Fed in diesem Protokoll eher hawkish erscheinen w

Die Aktienmärkte heute unter wider dünnen Umsätzen wenig bewegt - man wartet offensichtlich auf die Aussagen der Fed in ihrem FOMC-Protokoll. Wahrscheinlich ist, dass die Fed in diesem Protokoll eher hawkish erscheinen wird, weil zum Zeitpunkt der letzten Sitzung (27./28 Juli) die Konjunkturdaten noch besser waren als derzeit. Eines scheint fest zu stehen: die Notenbank will die Anleihekäufe bis Mitte 2022 beendet haben, die Frage ist nur, wann das Tapering beginnen wird. Aber es gibt zwei unbekannte Faktoren: erstens wie sich die Corona-Lage entwickeln wird - und zweitens die Entwicklung der Inflation. Laut Aussagen ehemaliger Fed-Mitglieder hat die US-Notenbank eigentlich kein Konzept im Falle einer steigenden Inflation..

Hinweis aus Video: In Folge 4 von Boom und Bust sprechen Roland Ullrich und Markus Fugmann mit Wall Street-Journalist Markus Koch über die Dominanz der Wall Street.

