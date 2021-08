Domino's Pizza Enterprises wächst auf 3.000 Stores und schafft 8.500 neue Arbeitsplätze / Domino's Pizza Enterprises Ltd (DPE) veröffentlicht Jahresgeschäftszahlen (Juli 2020 - Juni 2021) (FOTO)

Hamburg (ots) - HIGHLIGHTS



- Umsatz (DPE): Steigerung um +14,6% auf 3,74 Mrd. AUD

- Online-Umsatz (DPE): +21,5% auf 2,93 Mrd. AUD

- 285 neue Stores. Steigerung um +10,7%

- 8.500 neue Arbeitsplätze

- 129 neue Stores in Europa

- Deutschland ist Eröffnungssieger innerhalb der europäischen Länder (+40)

- Domino's for Good: Domino's setzt ESG-Maßnahmen um und veröffentlicht

Nachhaltigkeitsbericht

- Domino's unterzeichnet EU-Partnerschaft mit CIWF und tritt dem Better Chicken

Commitment bei



Domino's Pizza Enterprises Limited (DPE), Mutterkonzern von Domino's

Deutschland, hat heute seine Jahreszahlen veröffentlicht. In Europa

(Deutschland, Benelux, Frankreich und Dänemark) stieg der Umsatz des Netzwerks

um +23,0% auf 921,5 Millionen Euro an. Alle Länder weisen ein positives Ergebnis

auf, angeführt von einem starken Wachstum in Deutschland aufgrund von zwei

Übernahmen und einer Rekordzahl von Storeeröffnungen (+40). Das EBIT innerhalb

des europäischen Netzwerkes stieg um 48,3% auf 55,2 Millionen Euro.









André ten Wolde, CEO Europe, ist enorm stolz auf die Leistungen aller

Franchisepartner:innen und Teammitglieder während Covid-19. Ten Wolde: "Ich bin

sehr stolz, Teil dieses Unternehmens zu sein, das auf über 60 Jahre Erfahrung in

der Lieferdienstgeschichte zurückblicken kann. Trotz Covid-19 und der Tatsache,

dass es heute viel mehr Anbieter gibt als damals, können wir mit Recht sagen,

dass wir immer noch DER Lieferexperte sind."



Den Hauptgrund für das erfolgreiche Wachstum sieht Ten Wolde in den

Möglichkeiten, die die Kette den Mitarbeiter:innen bietet, um sich

weiterzuentwickeln und zu wachsen. Er fährt fort: "Wir glauben, dass es wichtig

ist, Mitarbeitern unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Ausbildung die

Möglichkeit zu bieten, Unternehmer zu werden. Sie kennen die Abläufe und leben

den Domino's Spirit wie kein anderer und wir möchten sie deshalb wachsen sehen.

Unterschiedliche interne Schulungsprogramme helfen dabei."



Eröffnungsrekord bei Domino's Deutschland



Domino's Deutschland ist weiterhin auf Erfolgskurs auf dem europäischen Markt

und konnte das enorme Umsatz- und Gewinnwachstum aus dem Vorjahr fortsetzten.

Trotz maßgeblicher Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19, konnte Domino's

Deutschland mit der Eröffnung von 40 neuen Stores ein neues Rekordhoch

verzeichnen. "Wir haben früh erkannt, dass der 'Hunger' nach

Lieferserviceangeboten wächst und waren in der Lage, die Konkurrenz durch eine

ausgereifte Infrastruktur und ein konstantes, attraktiveres Angebot zu

überflügeln", so Domino's Deutschland CEO Stoffel Thijs. Seite 2 ► Seite 1 von 2



