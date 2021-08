Summersalt startet internationalen Versand Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 18.08.2021, 20:26 | 39 | 0 | 0 18.08.2021, 20:26 | Summersalt kündigt heute Pläne zur Einführung des internationalen Versands in über 180 Länder in über 120 verschiedenen Währungen an und erweitert damit die Präsenz der Marke weltweit. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210818005704/de/ Summersalt’s 2021 “Everybody is a Summersalt Body” campaign (Photo: Business Wire) Summersalt wird es jetzt weltweit geben, mit Versand u. a. nach Kanada, ins Vereinigte Königreich, nach Indien, Australien, Afrika, Asien, Europa und Südamerika. Den internationalen Kunden wird ein lokalisiertes Checkout-Erlebnis auf Grundlage ihrer jeweiligen Währung, Sprache und Zahlungspräferenzen angeboten sowie garantierte Berechnungen von Zöllen, Abgaben und Versandgebühren. „Der Beginn der internationalen Präsenz ist ein logischer nächster Schritt, wenn wir strategisch auf dem Wachstum von Summersalt im Inland aufbauen und die Nachfrage nach der Marke weltweit immer schneller zunimmt“, sagte Lori Coulter, CEO, Präsidentin und Mitgründerin von Summersalt. „Als digital native Marke freuen wir uns sehr, dass wir unsere Präsenz auf neue Märkte ausdehnen und dem internationalen Kundenstamm von Summersalt Optionen für reibungsloses Einkaufen und Zurücksenden anbieten können.“ „Unser Kunde ist ein Weltbürger, der gerne reist und Neues kennenlernt und seit dem ersten Tag über jeden Kanal nach Summersalt fragt. Wir freuen uns sehr, dass wir Summersalt weltweit anbieten dürfen“, sagte Reshma Chattaram Chamberlin, Chief Digital Brand Officer und Mitgründerin von Summersalt. Summersalt wurde mit dem Auftrag gegründet, die kindliche Freude beim Tragen eines Badeanzugs zurückzuholen. Dafür bietet das Unternehmen Bademode in Designerqualität zu erschwinglichen Preisen an. Summersalt bietet nicht nur Bademode, sondern auch Loungewear, Sport- und Freizeitkleidung, Sweater, Pyjamas, Dessous und mehr in den Größen 0 bis 24 an. Die Pläne zur internationalen Expansion folgen direkt auf die sehr gefeierte Kampagne „Everybody is a Summersalt Body“ mit 24 unglaublichen, unterschiedlichen Frauen. Alles drehte sich dabei um Freude und Selbstentfaltung. Frauen sollten dabei ermutigt werden, sich mit sich selbst wohl zu fühlen. Über Summersalt Summersalt ist eine Bekleidungsmarke, die eine ganze Generation geprägt hat, und liefert die Grundausstattung für den Kleiderschrank von Frauen, die etwas erreichen. Summersalt wurde 2017 mit Bademode aus recycelten Materialien zum Preispunkt von 95 USD gegründet – hochwertige Designer-Bademode ohne Designerpreise. Seitdem haben wir weitere Kategorien herausgebracht, darunter Loungewear, Strickwaren, Nachtwäsche, Dessous und Sport- und Freizeitkleidung. Die Teile von Summersalt sind modern und durchdacht und machen Spaß. Die unfehlbaren Passformen basieren auf Daten, die aus Millionen von Messungen von über 10.000 Frauen abgeleitet wurden. In den wenigen kurzen Jahren seit unserer Gründung konnten wir bei Summersalt eine treue Gemeinschaft aus Kunden, Influencern und Prominenten aufbauen und dabei Lob von führenden Modemedien wie Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE und InStyle erlangen. Im Jahr 2019 wurde Summersalt in die Liste Upstart 100 von CNBC aufgenommen und außerdem 2020 von der Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen ernannt. Mehr über Summersalt erfahren Sie unter summersalt.com, oder folgen Sie der Marke auf Instagram und Twitter. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210818005704/de/





