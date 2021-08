TIP kündigt Anpassung und Erweiterung der revolvierenden Kreditfazilität (RCF) an und nimmt zusätzliche Mittel auf

Darüber hinaus hat TIP weitere 150 Mio. Euro auf dem Markt für Privatplatzierungen von befristeten Schuldtiteln mit einer Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen. Der befristete Schuldtitel wurde erstmals im November 2019 für 274,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren aufgenommen.

Bob Fast, CEO, erklärt: „Die Aufstockung unserer RCF und der befristeten Schuldtitel gibt uns die Flexibilität sowohl organisch als auch anorganisch weiter zu wachsen und unsere geografische Präsenz zu erweitern. Wir freuen uns darauf, die Fazilität um Leistungskennzahlen für Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) zu erweitern, um in den kommenden Jahren einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Die zusätzlichen Mittel von bestehenden Finanzierungspartnern spiegeln das Vertrauen in unser Unternehmen wider, das durch unser Wachstum in den letzten fünf Jahren untermauert wurde, und schaffen eine starke Plattform, um diesen Weg weiterzugehen.“

Hans van Lierop, CFO, ergänzt: „Ursprünglich haben wir unsere RCF im Jahr 2014 mit drei Banken strukturiert und finanziert. Wir haben das Portfolio im November 2019 diversifiziert, indem wir zum ersten Mal institutionelle Privatplatzierungen von befristeten Schuldtiteln aufgenommen haben. In diesem Jahr haben wir sowohl die RCF-Fazilität als auch die befristeten Schuldtitel erhöht und die Laufzeit der RCF-Fazilität verlängert. Dies trägt zur Nachhaltigkeit unserer Bilanz bei. Beide Angebote erfreuten sich einer starken Nachfrage auf dem Markt, die durch unser geschäftliches Wachstum und unsere Leistung in den letzten fünf Jahren ausgelöst wurde. Wir schließen das Jahr 2021 mit einer starken Bilanz- und Liquiditätslage ab, um unsere langfristige Vision umzusetzen.“

Die Finanzierungsrunde war überzeichnet und unterstützt Kapitalinvestitionen sowie künftige Übernahmen, um die führende Marktposition des Unternehmens weiter zu stärken.

Rabobank und ABN AMRO fungierten bei der Transaktion als gemeinsame Koordinatoren und Physical Bookrunner für TIP und I Squared Capital.

Über TIP

TIP mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, ist einer der führenden Anbieter von Geräte-Services in Europa und Kanada. Das Unternehmen ist auf das Leasing, die Vermietung, die Wartung und die Reparatur von Anhängern sowie auf andere Mehrwertdienste spezialisiert und bietet diese Services Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada an.. TIP betreut Kunden an über 102 Standorten in 17 Ländern in Europa und Kanada.

Weitere Informationen unter: https://www.tipeurope.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210818005728/de/