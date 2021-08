BioCheck Inc erwirbt DRG International Inc, ein führendes IVD-Unternehmen

Transformative Vereinbarung erweitert IVD-Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebskanal für neuartige ELISA- und Chemilumineszenz- Immunoassay-Plattformen erheblich

SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien, 18. August 2021 /PRNewswire/ -- BioCheck, Inc.hat die Übernahme von DRG International, einem führenden Hersteller von ELISAs für die klinische Diagnostik und Forschung mit Vertriebspartnern in über 110 Ländern, bekannt gegeben. DRG ist auch der Hersteller des DRG:HYBRiD-XL, eines vollautomatischen Analysators für Immunoassays und klinische Chemie. DRG International, Inc. arbeitet in Übereinstimmung mit der FDA 21 CFR 820 Quality System Regulation sowie der ISO 13485:2016 und dem MDSAP (Medical Device Single Audit Program) des TÜV Rheinland.