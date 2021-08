Neues SUV-Modell TANK mit 3.0T+ 9AT Super Power

TANK „X" wurde von Andrew Collinson entworfen, der für Land Rover, General Motors, Mercedes-Benz und andere internationale Automobilhersteller tätig war und das Design vieler weltbekannter Modelle geleitet hat. Unter seiner Leitung präsentiert sich der Hardcore-Look von TANK „X" mit einem ausgeprägten Sinn für klassischen und internationalen Stil. TANK „X" verwendet eine neue Designsprache des Business-Luxus, die sich von der des TANK 300 unterscheidet, und hat eine neue Kategorie des „Business-Luxus" entwickelt. Wie aus der Skizze ersichtlich ist, hat das neue Auto einen sechseckigen Lufteinlassgrill mit starker Chromverzierung, und das gut gestaltete TANK-Logo ist auffällig und voller Kraft; das Profil ist sauber geschnitten und muskulös; das dreieckige Design der Heckscheibe macht das Fahrzeug voller Dynamik, und die saubere und prägnante Heckform, mit einem hoch erkennbaren geteilten Rücklicht, zeigt voll und ganz seinen harten und luxuriösen Stil, der der Ästhetik der Mehrheit in der heutigen Gesellschaft entspricht.

BAODING, China, 18. August 2021 /PRNewswire/ -- Kürzlich lief das erste Modell TANK „X" (das nicht offiziell benannt ist, im Folgenden als TANK „X" bezeichnet) nach der Unabhängigkeit der Marke TANK in der Jingmen Vehicle Production Base von GWM vom Band. Auf der Grundlage der zuvor veröffentlichten Skizze hat die Markteinführung von TANK „X" die Erwartungen der Nutzer weiter erhöht. Mit seiner steigenden Popularität auf dem Markt wird erwartet, dass es nach TANK 300 ein weiterer Hit von TANK werden wird.

TANK „X" unterstreicht nicht nur den luxuriösen Stil in der Erscheinung, sondern hat auch eine ausgezeichnete Leistung, die mit Luxusmarken vergleichbar ist. Der TANK „X", der auf der globalen, intelligenten, professionellen Offroad-Plattform TANK aufbaut, bietet mit der Unterstützung der Top-Power-Kombination ultimative Offroad-Performance. Der TANK „X" ist der erste SUV von GWM, der mit dem international führenden Superantrieb 3.0GDIT+ 9AT ausgestattet ist. Der Motor nutzt die modernsten Technologien der Branche, wie das Doppeleinspritzsystem und den Miller-Zyklus, und erreicht mit einem thermischen Wirkungsgrad von 38,5 %, einer Höchstleistung von 260 kW und einem Spitzendrehmoment von 500 Nm eine hervorragende Gesamtleistung in Bezug auf Leistung, Kraftstoffverbrauch, Zuverlässigkeit und Laufruhe. Durch die Verwendung des von GWM entwickelten 9AT-Getriebes verfügt der TANK „X" über die Vorteile einer schnellen Schaltgeschwindigkeit, Leichtgängigkeit, eines hohen Wirkungsgrades und eines geringen Gewichts. Darüber hinaus bringt er mit seiner robusten, effizienten und zuverlässigen Leistung Offroad-Enthusiasten auf der ganzen Welt die Freude an der Eroberung und das ultimative Offroad-Erlebnis.

Als erstes Modell der Business-Luxus-Baureihe der Marke TANK wird der TANK „X" im August auf der Chengdu Motor Show 2021 seine Weltpremiere feiern und seinen offiziellen Namen bekannt geben. In Zukunft soll der TANK „X", der die Luxus-Business-Offroad-Ära von GWM einläutet, weltweit auf den Markt kommen und mit seiner robusten Offroad-Leistung das Leben und die Offroad-Erfahrung der Nutzer bereichern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1597126/1.jpg