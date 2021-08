RYU Apparel gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von $12,5 Mio. bekannt

Vancouver, British Columbia--(17. August 2021) - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU) (OTCQB: RYPPF) (FWB: RYAA) („RYU“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 12.500 Einheiten (jeweils eine „Einheit “) zu einem Preis von $1.000 pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu $12.500 000 (die „Platzierung“) abzuschließen.

Jede Einheit besteht aus: (i) einer dreijährigen 12%-Schuldverschreibung (jeweils eine „Schuldverschreibung“) zu einem Nennwert von $1.000; und (ii) 8,333 übertragbaren Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein „Warrant“). Die Schuldverschreibungen werden ab dem Ausgabedatum (der „Abschluss“) mit 12 % pro Jahr verzinst (die „Zinsen“), die jährlich bis zum Fälligkeitsdatum (wie unten definiert) zu zahlen sind. Die Schuldverschreibungen werden an dem Tag fällig, der 3 Jahre nach dem Abschlussdatum (das „Fälligkeitsdatum“) liegt. Die Schuldverschreibungen können jederzeit und ohne Vertragsstrafe ganz oder teilweise im Voraus mit einer Frist von mindestens fünf (5) Werktagen vor der schriftlichen Benachrichtigung des Unternehmens an den Inhaber vorausbezahlt werden.

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb von drei Jahren ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von $0,12 pro Warrant-Aktie. Für den Fall, dass die Stammaktien des Unternehmens zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs an der TSX Venture Exchange (der „TSXV“) (oder an einer anderen Börse, an der die Stammaktien zu diesem Zeitpunkt gehandelt werden können) von mindestens $0,25 pro Stammaktie für einen Zeitraum von fünf (5) aufeinander folgenden Handelstagen nach vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum gehandelt werden, kann das Unternehmen den Ablauf der Warrants beschleunigen, indem es die Inhaber davon in Kenntnis setzt (durch die Verbreitung einer Pressemitteilung, in der über die Beschleunigung des Ablaufdatums der Warrants informiert wird) und in einem solchen Fall erlischt der Warrant am dreißigsten (30.) Tag nach dem Datum dieser Mitteilung.