Pressestimme 'Volksstimme' zur Lage an der Grenze Litauen-Belarus Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.08.2021, 05:35 | 1 | 0 | 0 19.08.2021, 05:35 | MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Lage an der Grenze Litauen-Belarus: "Mit der perfiden Methode, Flüchtlinge als menschliches Erpressungspotenzial zu nutzen, darf Weißrusslands Herrscher Alexander Lukaschenko nicht durchkommen. Darüber besteht in der sonst in der Migrationspolitik hoffnungslos zerstrittenen Europäischen Union grundsätzlich Einigkeit. Das ist auch dringend nötig: Hier die Grenzen dicht zu halten, ist für einen Kleinstaat wie Litauen eine Existenzfrage. Wenn sogar weißrussisches Sicherheitspersonal die Flüchtlinge bis ins Nachbarland eskortiert, müssen alle Ampeln auf Rot schalten. Knickt die EU an ihrer Außengrenze im Baltikum und Polen ein, lacht sich nicht nur Lukaschenko ins Fäustchen. Neben der Abwehr wie in diesem Fall brauchen die Europäer ein schlüssiges Konzept in der Migrationspolitik: Wer darf unter welchen Voraussetzungen kommen und wer nicht? Wenn es keine klare Regeln gibt, glaubt jeder sich alles erlauben zu können. Das kann nur schiefgehen."/yyzz/DP/he







