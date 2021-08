DGAP-News HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA holt im Geschäftsjahr 2020/2021 pandemiebedingte Einbußen in großen Teilen wieder auf und verbessert Umsatz sowie Ergebnis deutlich Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 19.08.2021, 07:00 | 19 | 0 | 0 19.08.2021, 07:00 | DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

HELLA holt im Geschäftsjahr 2020/2021 pandemiebedingte Einbußen in großen Teilen wieder auf und verbessert Umsatz sowie Ergebnis deutlich - Konzernumsatz steigt währungs- und portfoliobereinigt um 13,3 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro - Bereinigtes operatives Ergebnis hat sich auf 510 Millionen Euro mehr als verdoppelt; bereinigte EBIT-Marge liegt bei 8,0 Prozent - Unternehmensleitung schlägt Dividende in Höhe von 0,96 Euro je Aktie vor - Automotive-Segment wächst stärker als der globale Automobilmarkt; gute Entwicklung im freien Ersatzteilmarkt belebt Aftermarketgeschäft; Special Applications verzeichnet starkes Geschäft mit Landmaschinenherstellern - Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfeldes blickt HELLA zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr Lippstadt, 19. August 2021. Die HELLA GmbH & Co. KGaA hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021) vorgelegt und in dem Zuge die bereits veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse bestätigt. So hat der international aufgestellte Automobilzulieferer seinen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr um 13,3 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gesteigert (Vorjahr: 5,7 Milliarden Euro). Der berichtete Umsatz legte unter Berücksichtigung von Effekten aus Wechselkursen und Portfolioveränderungen um 9,4 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu (Vorjahr: 5,8 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) hat sich im Zuge der deutlich verbesserten Geschäftsentwicklung sowie aufgrund des weiterhin konsequenten Kostenmanagements auf 510 Millionen Euro mehr als verdoppelt (Vorjahr: 227 Millionen Euro); die bereinigte EBIT-Marge liegt entsprechend bei 8,0 Prozent (Vorjahr: 4,0 Prozent). Das berichtete operative Ergebnis (EBIT) beläuft sich unter Berücksichtigung von Sondereffekten auf 454 Millionen Euro (Vorjahr: -343 Millionen Euro). Im Vorjahr war der Wert durch außerplanmäßige nichtzahlungswirksame Wertminderungen zusätzlich belastet. Die berichtete EBIT-Marge ist im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 7,1 Prozent gestiegen (Vorjahr: -5,9 Prozent). Seite 2 ► Seite 1 von 5 HELLA Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







