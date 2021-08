Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Auch getrieben durch die Erholung der Automobilindustrie erreichte das Technologieunternehmen im ersten Semester 2021 einen Umsatz von CHF 303 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf CHF 19.2 Mio. Dies entspricht einer operativen EBIT-Marge von 6.3 Prozent. Dem Gesamtjahr sieht Feintool trotz Unsicherheiten in den weltweiten Lieferketten positiv entgegen.

In den letzten Monaten haben sich die für Feintool relevanten Märkte – nach den starken Rückgängen in der Folge von COVID-19 – deutlich erholt. In einem wiederbelebten Marktumfeld hat sich eine solide Ausgangslage geboten, der Teileabsatz stieg in allen Regionen. Alle wichtigen Regionen, in welchen Feintool präsent ist, verzeichneten im Vorjahresvergleich ein zweistelliges Wachstum. In Europa und Asien stiegen die Neuzulassungen um jeweils rund 27 Prozent, in den USA waren es 29 Prozent.