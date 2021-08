ARYZTA signs Brazil disposal agreement and new €500m revolving credit facility Nachrichtenquelle: globenewswire | 19.08.2021, 07:00 | 2 | 0 | 0 19.08.2021, 07:00 | Schlieren/Switzerland, 19 August 2021



The news release can be downloaded from the following link: Attachment Release



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer