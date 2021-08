NFON Guidance for 2021 Confirmed Autor: PLX AI | 19.08.2021, 07:08 | 30 | 0 | 0 19.08.2021, 07:08 | (PLX AI) – NFON half year revenue EUR 37.9 million.Half year EBITDA EUR 1.8 millionHalf year adjusted EBITDA EUR 2.3 millionFor 2021, NFON plans a recurring revenue growth rate between 14% and 16%Recurring revenue as a percentage of total revenue is … (PLX AI) – NFON half year revenue EUR 37.9 million.Half year EBITDA EUR 1.8 millionHalf year adjusted EBITDA EUR 2.3 millionFor 2021, NFON plans a recurring revenue growth rate between 14% and 16%Recurring revenue as a percentage of total revenue is … (PLX AI) – NFON half year revenue EUR 37.9 million.

Half year EBITDA EUR 1.8 million

Half year adjusted EBITDA EUR 2.3 million

For 2021, NFON plans a recurring revenue growth rate between 14% and 16%

Recurring revenue as a percentage of total revenue is expected to exceed 85%, with seat growth between 15% and 17% NFON Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

NFON Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer