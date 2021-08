Nach einer äußerst steilen Rallye in 2020 erreichte das Paar AUD/USD zu Beginn dieses Jahres das Niveau von 0,80 US-Dollar und ging anschließend in eine Seitwärtskonsolidierung über. Dabei hat sich zunehmend ein Toppingmuster herauskristallisiert, dieses wurde durch einen Kursrutsch unter 0,76 US-Dollar aktiviert und führte geradewegs in den Bereich des EMA 200 abwärts. Aber auch diese Unterstützung konnte nicht gehalten werden und wurde im Laufe dieser Woche gebrochen.

Ausverkauf geht weiter

Kommt es nun zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb von 0,7318 US-Dollar, steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung des Ausverkaufs zunächst in den Bereich von 0,7149 US-Dollar und darunter auf glatt 0,70 US-Dollar spürbar an. Hierfür könnte dann ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA7Y3G abgeschlossen werden. Eine signifikante Verbesserung des Chartbildes dürfte sich aber erst oberhalb von 0,76 US-Dollar einstellen. In diesem Sinne könnte ein Rücklauf zurück an die aktuellen Jahreshochs bei rund 0,80 US-Dollar folgen.