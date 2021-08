AUTOMOBILI PININFARINA SCHAFFT MONTEREY-MAGIE MIT EINEM PRALL GEFÜLLTEN VERANSTALTUNGSPROGRAMM

Monterey, Calif. (ots/PRNewswire) - - Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm

- Auf der Monterey Car Week hatten Kunden erstmals Gelegenheit, diemaßgeschneiderte Außengeräuschkulisse des Battista zu erleben, die vomorganischen Klang seiner Elektromotoren inspiriert wurde- Automobili Pininfarina gab seine neue Partnerschaft mit BOVET 1822 bekannt undgewährte einen exklusiven Ausblick auf einen einzigartigen Zeitmesser, der nochin diesem Jahr präsentiert werden soll- Der Battista stand Seite an Seite mit wunderschönen Legenden aus derDesigngeschichte von Pininfarina, um mehr als 90 Jahre exquisites, elegantesDesignerbe zu feiernIn einer der bislang geschäftigsten und bedeutendsten Phasen in der Geschichtevon Automobili Pininfarina feierte der produktionsreife BattistaGT-Supersportwagen auf der Monterey Car Week im Rahmen einer Veranstaltungsreihein den USA seine Premiere auf den Straßen Kaliforniens.Der Battista, das ultimative Beispiel für nachhaltigen Luxus und konkurrenzlosesDesign, bot den Kunden bei seinem dynamischen Debüt auch eine erste Gelegenheit,während der hochkarätigen und exklusiven Präsentation seine maßgeschneiderteAußengeräuschkulisse zu erleben.Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms von Automobili Pininfarina in den USAfeierte außerdem der exklusive Battista Anniversario seine US-Premiere und eswurde eine neue Partnerschaft zwischen dem Hersteller des weltweit ersten reinelektrischen Luxus-GT-Supersportwagens und BOVET 1822 insLeben gerufen.Per Svantesson, CEO von Automobili Pininfarina, sagte: "Der ersteproduktionsreife Battista startete bei seiner Ankunft in den USA sofort durch.Nicht nur mit den überwältigend positiven Reaktionen unserer Kunden, die von derexquisiten und komplexen Detailliertheit des GT-Supersportwagens beeindrucktwaren, sondern buchstäblich bei seinem dynamischen Debüt auf den schönenkalifornischen Straßen. Wir sind stolz auf das, was wir hier in den USA erreichthaben: dass wir die reiche Geschichte von Pininfarina und die glänzende,aufregende Zukunft von Automobili Pininfarina ehren. Wir freuen uns darauf, dieersten Auslieferungen noch in diesem Jahr vorzunehmen, und unsere Kunden werden