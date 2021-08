Feldprogramm beim Lithiumprojekt 'Route 381' abgeschlossen - MegaWatt bereit für die nächsten Schritte

Die Jagd nach aussichtsreichen Lithiumprojekten hat schon längst begonnen. Die Nachfrage ist nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Akzeptanz der Elektromobilität enorm gestiegen.

Mit dem Abschluss des Feldprogrammes hat die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. nun die nächsten Schritte eingeleitet. Insgesamt wurden 56 Oberflächenproben - davon 51 Schlitzproben - aus mehreren Pegmatitgängen auf dem Konzessionsgebiet "Route 381" entnommen. Bei den sogenannten "Ausbissen" (als "Ausbiss" wird im Bergbau der an der Gebirgsoberfläche endende Teil einer Lagerstätte bezeichnet) im Süden und dem Gesteinsgang West wurden weitere Prospektionsarbeiten durchgeführt, bevor dieser unter der Deckschicht abtaucht.

Dieser Gesteinsgang konnte alles in allem über 350 m nachgewiesen werden und verbreiterte sich an seinem südlichsten Ende auf 2,5 m. Die Oberflächenprobenahmen aus mehreren Pegmatitgängen - darunter die Gesteinsgänge West, East, North/ South und PR - weisen in mehreren Proben sichtbaren Spodumen auf. Der Gesteinsgang "PR" etwa ist auf einer Länge von über 250 m gut aufgeschlossen. Dieser Gang ist spodumenhaltig und im Schnitt 1m breit. Die Schlitzproben werden dem Unternehmen weitere Informationen hinsichtlich der Kontinuität der Lithiummineralisierung liefern.

Zudem wurden weitere 5 Stichproben gewonnen. Die Proben wurden nun an die Einrichtung von "ALS Laboratories in Val dOr" (Quebec) überstellt, wo sie für die Analyse vorbereitet werden, bevor sie an die ALS-Haupteinrichtung in Vancouver geschickt werden.

MegaWatt-CEO, David Thornley-Hall, zeigte sich betont zuversichtlich: "Wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer Probenahmen im Projekt Route 381. Die Ergebnisse werden uns dabei helfen, Ziele für ein Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet abzugrenzen und zu priorisieren."