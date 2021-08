Abgasmanipulationen bei Fiat Chrysler verwickeln die Wohnmobilbranche in den Dieselskandal, denn ein Großteil der europäischen Freizeitfahrzeughersteller setzt beim Fahrgestell und Motor auf den Kastenwagen Fiat Ducato.

In zahlreichen Tests wurde teils schon 2016 aufgedeckt, dass die Dieselmotoren des Autokonzerns Fiat Chrysler Automobiles (FCA, jetzt Stellantis) die Abgasreinigung nach 22 Minuten einstellen. Der Prüfstand zur Ermittlung des Schadstoffausstoßes von Fahrzeugen dauert 20 Minuten. Das heißt, die von der EU vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte werden im normalen Straßenverkehr von Fahrzeugen mit Fiat-Motor um ein Vielfaches überschritten, weshalb sie grundsätzlich nicht zulassungsfähig sind. Neben illegalen Abschalteinrichtungen sollen auch fehlende, vermutlich aus Kostengründen eingesparte SCR-Katalysatoren in Fiat-Dieselmotoren zu einem erhöhten Stickoxid-Ausstoß führen.

Im Mittelpunkt des Wohnmobil-Dieselskandals steht der Kleintransporter Fiat Ducato mit seinen Multijet-Dieselmotoren. Viele Hersteller verwenden den Ducato als Basis für den Ausbau zum Reisemobil. Demnach wurden in den letzten Jahren massenhaft Wohnmobile und Camping-Vans produziert, die illegale Abschalteinrichtungen in ihren Motoren enthalten und dennoch ihre Typengenehmigung erhalten haben.

Auch der französische Hersteller Chausson, der seit 1980 Wohnmobile produziert, nutzt den Ducato in fast allen seinen Reisemobilmodellen als Fahrgestell. Seit 1994 ist Chausson eine Marke der französischen Unternehmensgruppe Trigano, einem der größten europäischen Produzenten von Reisemobilen und Wohnwagen.

Von Abgasmanipulationen betroffene Motoren und Chausson-Wohnmobil-Baureihen

Konkret geht es im Fiat-Wohnmobil-Dieselskandal um die Multijet-Motoren des Autobauers, die die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 einhalten sollten und zwischen 2014 und 2019 gebaut wurden. Neuere Motoren mit der Euro-Norm 6d oder 6d Temp gelten bisher als sauber; Multijet-Dieselmotoren mit der Abgasnorm Euro 6d Temp sind zudem mit SCR-Katalysatoren ausgestattet.

Diese Multijet-Dieselmotoren von Fiat sind unter anderem im Ducato verbaut und stehen im Verdacht mit unzulässigen Abschalteinrichtungen manipuliert worden zu sein:

1,3 Liter Multijet / 1,3 Liter 16V Multijet

1,6 Liter / 1,6 Liter Multijet

2,0 Liter / 2,0 Liter Multijet

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter / 2,3 Liter Multijet / 2,3 Liter Multijet II

3,0 Liter

Neben dem Ford Transit bauen Chausson-Wohnmobile auf dem Fiat Ducato auf. Bei vielen aktuellen Baureihen der Marke Chausson hat der Kunde zumindest bei den Camping-Bussen mit Grundausstattung die Wahl zwischen Ford- oder Fiat-Chassis.

Die Tabelle zeigt aktuelle Chausson-Baureihen und Beispiele für Modellvarianten, die möglicherweise im Reisemobil-Abgasskandal verwickelt sind, insofern sie einen Fiat-Dieselmotor mit der Abgasnorm Euro 5 oder 6 besitzen und aus den Baujahren 2014 bis 2019 stammen.

Chausson-Reisemobil-Baureihen Chausson-Modellvarianten – Beispiele Chausson Alkoven First Line C656, C717 GA Chausson Exaltis (Vollintegriert) 6010, 6014, 6017 GA, 6018, 6028, 6028 EB, 6037 GA, 7017, 7018, 7027 GA, 7028 EB, 7037, 7047 GA, 7117 GA, 7118, 7118 XLB, 7127 GA, 7128 EB, 7147 GA, 738 XLB Chausson Flash (Alkoven oder Teilintegriert) 514, 515, 530, 616, 620, 627, 628 EB, 630, 637, 718 EB, 718 XLB, 728 EB, 737 Chausson Teilintegrierte First Line / Titanium Vip 530, 611 Travel Line, 650, 627GA, 716, 720 Chausson Twist Start / Exclusive

(Kastenwagen / Van) 02 Max, 06, 584, 594, 594 Max, 597 CS, 697, V584, V594 Max, V594 Max Start, V594S, V594 SCS Exclusive, V594 SCS Start, V594 Start, V597 CS Exclusive, V697, V697 Elegance Chausson Vollintegrierte Premium Line 7068 XLB Chausson Welcome (Teilintegriert) 610, 611, 620, 628 EB, 630, 638 EB, 711, 727 GA, 728 EB, 737, 748 EB, Finition M14

Geschädigte Wohnmobilhalter haben Anspruch auf Schadensersatz

Vor allem Besitzern von manipulierten Reisemobilen ist ein erheblicher Schaden entstanden. Wohnmobile, bei denen die Abgasreinigung manipuliert wurde, sind nun massiv im Wert gemindert und lassen sich nur für einen Bruchteil ihres eigentlichen Wertes verkaufen. Zudem drohen den Reisemobilhaltern Fahrverbote, Stilllegungen oder Software-Updates mit unvorhersehbaren Folgen für das Fahrzeug.

Verbraucher, die noch innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist nach Übergabe des Wohnmobils als Neuwagen sind, können ihre Ansprüche beim Händler geltend machen. Der Camper kann dem Händler zurückgegeben und gegen ein neueres Modell eingetauscht werden, das keine illegale Abschalteinrichtung aufweist. Für Gebrauchtwagen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr. Nach Ablauf der Frist können Chausson-Reisemobilbesitzer gegen FCA juristisch vorgehen.

Nach erfolgreicher Schadensersatzklage können Besitzer unsauberer Chausson-Camper die Fahrzeuge an den Hersteller zurückgeben. Im Gegenzug erhalten sie den Kaufpreis erstattet. Eine andere Möglichkeit ist, das Reisemobil zu behalten und einen Schadensersatz in Höhe von 20 bis 25 Prozent des Kaufpreises geltend zu machen.

Verbraucher sollten sich zeitnah anwaltlich beraten lassen

Besitzer von manipulierten Campern der Marke Chausson sollten nicht zu lange zögen, um ihre Schadensersatzansprüche gegenüber dem Hersteller geltend zu machen. Bereits 2018 haben die Medien über Dieselmanipulationen beim Autokonzern Fiat berichtet. Dies könnte Gerichte dazu verleiten, anzunehmen, dass der Verbraucher ab diesem Zeitpunkt hätte wissen müssen, dass sein Chausson-Wohnmobil manipuliert sein könnte. Bei Ansprüchen gegenüber dem Hersteller tritt die Verjährung kenntnisabhängig ein. Das bedeutet, die Ansprüche würden schon Ende dieses Jahres verjähren.

