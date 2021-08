Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,09 Prozent auf 177,14 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,49 Prozent. Auch an den übrigen europäischen Anleihemärkten hielten sich die Kursbewegungen im frühen Handel in engen Grenzen.

Gestützt wurden Bundesanleihen weiterhin durch die Sorge vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Die zuletzt ein wenig trübere Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Am Morgen kam es erneut zu Kursverlusten an den asiatischen Börsen und auch am deutschen Aktienmarkt deuteten sich Kursverluste an.

Neben den steigenden Infektionszahlen werden die Märkte derzeit auch durch regulatorische Eingriffe der chinesischen Regierung bei Unternehmen des Landes beunruhigt. Hinzu kommen Aussagen von Ökonomen, die das Protokoll der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank dahingehend deuten, dass eine Mehrzahl der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Fed noch in diesem Jahr eine Reduzierung der Anleihekäufe anstrebe./jkr/mis