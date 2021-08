Die HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021) vorgelegt und in dem Zuge die bereits veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse bestätigt. So hat der international aufgestellte Automobilzulieferer seinen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr um 13,3 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gesteigert (Vorjahr: 5,7 Milliarden Euro). Der berichtete Umsatz legte unter Berücksichtigung von Effekten aus Wechselkursen und Portfolioveränderungen um 9,4 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu (Vorjahr: 5,8 Milliarden Euro).

Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) hat sich im Zuge der deutlich verbesserten Geschäftsentwicklung sowie aufgrund des weiterhin konsequenten Kostenmanagements auf 510 Millionen Euro mehr als verdoppelt (Vorjahr: 227 Millionen Euro); die bereinigte EBIT-Marge liegt entsprechend bei 8,0 Prozent (Vorjahr: 4,0 Prozent). Das berichtete operative Ergebnis (EBIT) beläuft sich unter Berücksichtigung von Sondereffekten auf 454 Millionen Euro (Vorjahr: -343 Millionen Euro). Im Vorjahr war der Wert durch außerplanmäßige nichtzahlungswirksame Wertminderungen zusätzlich belastet. Die berichtete EBIT-Marge ist im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 7,1 Prozent gestiegen (Vorjahr: -5,9 Prozent).

Mit diesen Ergebnissen liegt HELLA am oberen Ende der im Dezember 2020 angehobenen Prognosebandbreiten. Die Unternehmensleitung wird auf dieser Basis der Hauptversammlung am 30. September 2021 eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,96 Euro je Aktie vorschlagen.

„Hinter uns liegt erneut ein Geschäftsjahr, das von zahlreichen Herausforderungen und Kraftanstrengungen geprägt war. Dennoch haben wir uns auch in diesem anspruchsvollen Umfeld gut behauptet und das Jahr insgesamt erfolgreich abgeschlossen“, sagt Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. „Vor allem haben wir die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in großen Teilen wieder wettgemacht und auf Basis unseres innovativen Produktportfolios zugleich viel Neugeschäft für die Zukunft akquiriert.“

Automotive-Segment wächst stärker als der globale Automobilmarkt

Der Umsatz des Automotive-Segments ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 11,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 5,0 Milliarden Euro). Damit hat sich das Segment erneut besser entwickelt als der weltweite Automobilmarkt, der nur um 10,0 Prozent gewachsen ist. Getrieben wurde das Umsatzwachstum vor allem durch die hohe Nachfrage nach innovativen Licht- und Elektroniklösungen. Das operative Ergebnis des Segments hat sich aufgrund der gestiegenen Produktionsvolumina sowie des kontinuierlichen Kostenmanagements auf 393 Millionen Euro verbessert (Vorjahr: 160 Millionen Euro). Die EBIT-Marge ist damit auf 7,1 Prozent gestiegen (Vorjahr: 3,2 Prozent).