Cartier Resources: Bodenbildung bietet Chancen für antizyklische Investoren!

Die Aktie von Cartier Resources hat wie viele Explorer mit dem Goldpreis deutlich verloren. Nun aber bildet sie einen Boden aus, was für mutige, antizyklisch handelnde Investoren eine Chance zum Einstieg bietet.

Cartier Resources: Chance auf Übernahme dank der Chimo-Mine

Auch operativ hat Cartier Resources einiges zu bieten. Die Kanadier entwickeln die Chimo-Mine in der Provinz Québec. Diese historische MIne war noch bis 1997 in Produktion. In diesem Jahr hat Cartier bereits ein Ressourcenupdate vorgelegt und verfügt dort damit über mehr als 2 Mio. Unzen Gold (siehe hier). Da die Chimo-Mine relativ zügig in Betrieb gehen kann und in einer gut entwickelten Mining-Region liegt, gilt Cartier als Übernahmekandidat. Erst jüngst hatte AngloGold Ashanti mit seiner Übernahmeofferte für Corvus Gold die Übernahme-Saison in Nordamerika eingeläutet (mehr hier). In den kommenden Monaten dürfte es bei Cartier Resources zudem weitere Bohrergebnisse geben. Zum Jahreswechsel will das Unternehmen außerdem eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für Chimo veröffentlichen. In dieser bekommen Anleger einen Überblick über ein Produktionsszenario auf Chimo.

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,24 CAD | 0,17 Euro

Börsenwert: 55 Mio. CAD (voll verwässert)

Anzahl Stücke: 214,6 Mio.

Optionen/Warrants: 15,6 Mio. / 1,3 Mio.

Cash-Position: 10,9 Mio. CAD

Aktienzahl voll verwässert: 231,4 Mio.

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (16,4%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)

Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.