Neues Haussetop für die Mutares Aktie: In den letzten Tagen gelang dem Aktienkurs des Münchener Beteiligungskonzerns der Sprung über das vorherige (dividendenbereinigte) Top bei 26,05 Euro. Nachdem der initiale Ausbruch über diese Marke für die Scale-notierte Aktie schon am Freitag zu sehen war, konnte sich der Aktienkurs in den beiden Folgetagen über der Breakzone stabilisieren. Gestern erfolgte dann die Absetzbewegung nach oben ...