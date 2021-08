Aktien praktisch aller Sektoren sind heute zum europäischen Handelsbeginn unter Druck nach einem sell-off der Wall Street kurz vor Handelsende. Bisher haben die Aktien die Beste aller Welten eingeprist: starkes Wachstum

Aktien praktisch aller Sektoren sind heute zum europäischen Handelsbeginn unter Druck nach einem sell-off der Wall Street kurz vor Handelsende. Bisher haben die Aktien die Beste aller Welten eingeprist: starkes Wachstum der Wirtschaft, nur vurübergehende Inflation und die ungebrochene Unterstützung der Notenbanken. Nun aber gerät die "bullische Dreifaltigkeit" ins Wanken: Goldman Sachs konstatiert, dass die Inflation doch länger höher sein wird, die Wirtschaft dagegen schwächer, weil die Deltavariante ausbremst und so die Lieferketten-Probleme dauerhafter seien als zuvor gedacht. Und das Fed-Protokoll gestern hat gezeigt, dass die Mehrheit der FOMC-Mitglieder mit dem Tapern in diesem Jahr beginnen will (Fed-Chef Powell scheint also in der Minderheit zu sein)..

