Thyssenkrupp Sells Carbon Components Business to Action Composites Autor: PLX AI | 19.08.2021, 09:31 | 19 | 0 | 0 19.08.2021, 09:31 | (PLX AI) – Thyssenkrupp sold thyssenkrupp Carbon Components GmbH to Action Composites GmbH from Austria.

Action Composites is a leading company in the automotive composites sector with annual sales of around €70 million and approximately 1,800 employees at four locations

The two parties have agreed not to disclose the financial details of the transaction

The two parties have agreed not to disclose the financial details of the transaction

The closing of the transaction is expected within the next few weeks



