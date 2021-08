--------------------------------------------------------------------------------

HalbjahresergebnisWien/Österreich -* Konzernumsatz steigt um 57,7% auf das Rekordniveau von 660,8 Mio. EUR* Deutliches Umsatzwachstum von 131,4% im Sektor Medizin; Sektor Industrieerzielt Umsatzplus von 7,6%* EBITDA von 57,6 Mio. EUR auf 247,5 Mio. EUR mehr als vervierfacht; EBITDA-Marge auf 37,5% (H1 2020: 13,7%) deutlich verbessert* EBIT auf 224,6 Mio. EUR verdoppelt bzw. gegenüber bereinigtem Wert im H1 2020mehr als verfünffacht; EBIT-Marge auf 34,0% (H1 2020: 26,8%, bereinigt 10,4%)gesteigert* Bereinigter Free Cashflow auf 166,9 Mio. EUR mehr als verdreifacht19. August 2021 - Die börsennotierte Semperit-Gruppe konnte im ersten Halbjahr2021 in einem durchaus fordernden Umfeld ein Rekordergebnis erzielen: "Trotz derzunehmend inflationären Rohstoffpreisentwicklung und Engpässen in den globalenLieferketten haben wir das beste Halbjahresergebnis seit dem Jahrtausendwechselerwirtschaftet. Besonders freut mich, dass dies nicht nur auf denpandemiebedingt weiter boomenden Sektor Medizin, sondern auch auf die gutePerformance in unserem Fokus-Sektor Industrie zurückzuführen ist", sagt Dr.Martin Füllenbach, CEO der Semperit AG Holding. "Semperit verfügt über eine hoheFinanzkraft und ist somit in einer guten Position für Wachstumsschritte im Zugeunserer M&A-Strategie. Der Analyseprozess ist in vollem Gange; erstestrategische Akquisitionsmöglichkeiten haben wir bereits einer intensivenBetrachtung unterzogen."Historischer Rekordumsatz dank des Wachstums beider SektorenMit einem Anstieg von 57,7% auf 660,8 Mio. EUR konnte beim gruppenweiten Umsatzein Rekordwert für das erste Halbjahr erzielt werden. Im Sektor Medizin fiel derUmsatzzuwachs mit 131,4% angesichts signifikant höherer Verkaufspreise im Zugeder pandemiebedingten Sonderkonjunktur erneut außerordentlich hoch aus, obwohldie Absatzmengen im Gefolge der limitierten Verfügbarkeit von Containernzurückgingen. Das Umsatzplus von 7,6% im Sektor Industrie ist hingegen vor allemauf den Anstieg der Absatzmengen in den Segmenten Semperflex und Sempersealzurückzuführen. Nach der Anfang 2018 eingeleiteten Restrukturierung derSemperit-Gruppe konnte der Sektor Industrie insbesondere seit Beginn der Corona-Krise nicht nur wirtschaftliche Resilienz zeigen, sondern sich auch bereits