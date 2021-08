Project Expat will mit seiner neuen Website und einer APP das Leben englischsprachiger Expats in Deutschland erleichtern

Project Expat webseite

Project Expat GmbH kündigt das Debüt ihrer neuen Website project-expat.com an, die ein Netzwerk von englischsprachigen Dienstleistern mit in Deutschland lebenden Expats zusammenführt

Project Expat GmbH wurde mit dem Versprechen gegründet, das Leben vieler englischsprachiger Expats in Deutschland zu erleichtern und die Lücke zwischen ihren Expat-Kunden und professionellen englischsprachigen Dienstleistern zu schließen. Project Expat, ein Schwesterunternehmen der MW Expat Solutions Services GmbH, stellt jetzt eine einzigartige Webseite vor, die Dienstleistungen in mehr als einem Dutzend Kategorien von Bildung über Gesundheit bis hin zu Finanzdienstleistungen in englischer Sprache anbietet. Die Website project-expat.com wurde ins Leben gerufen und bietet Dienstleistungen in Berlin und München an. In Kürze sollen sechs Städte in Deutschland erreicht werden, in der Hoffnung, das Leben von Auswanderern, die sich in Deutschland niederlassen, zu erleichtern.

Deutschland als begehrtes Expat-Zielland

Mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Europa bietet Deutschland zahllose Möglichkeiten für englischsprachige Expats und ist daher weiterhin ein begehrtes Ziel für viele Ausländer. Deutschland ist nicht nur die größte Volkswirtschaft Europas und die viertgrößte der Welt, sondern beherbergt auch viele internationale Unternehmen, die vielen qualifizierten Fachkräften finanzielle Sicherheit, Stabilität, Lebensqualität und andere Vorzüge bietet.

Laut dem Working Abroad Index 2019 von InterNations belegt Deutschland den vierten Platz auf der Liste der im Ausland arbeitenden Expats und landet in den Top 3 im Bereich Wirtschaft und Arbeitsplatzsicherheit.

Warum fällt es manchen Expats schwer, sich in Deutschland niederzulassen?

Trotz der übermäßigen Vorteile und Möglichkeiten für Expats, die in Deutschland arbeiten, hat Deutschland überraschenderweise immer enttäuschende Ergebnisse im Index für die Niederlassungserleichterung und rangiert jedes Jahr auf einem der letzten 10 Plätze. Der Grund für diese niedrigen Indexraten könnte darin liegen, dass Expatriates nicht die Landessprache sprechen und dass Expats Schwierigkeiten haben, englischsprachige Dienstleister wie Ärzte, Berater, Anwälte usw. zu finden.

Wie hilft das Project Expat?

Nach Deutschland zu ziehen und sich dort niederzulassen kann eine der größten Herausforderungen im Leben sein, vorausgesetzt, der neue Expat spricht nicht die Landessprache und ist mit den Sitten und Gebräuchen des Landes nicht vertraut. Einige Hindernisse könnten auf dem Weg sein... Die gute Nachricht ist, dass die von der Project Expat GmbH ins Leben gerufene Webseite project-expat.com alle notwendigen Hindernisse, die Expatriates überwinden müssen, erleichtert, indem sie grundlegende Informationen in englischer Sprache über Einwanderung, Schulbildung und Wohnregelungen bereitstellt und sogar Listen von englischsprachigen Dienstleistern im Netzwerk bereitstellt. Das Grundprinzip der neuen Website basiert auf den Beiträgen von Expats für andere Expats. Das Team von Project-Expat arbeitet unermüdlich daran, die Erfahrungen von Expats zu erleichtern, indem es den Expats in Deutschland eine Bezugsquelle für englischsprachige Dienstleistungen zur Verfügung stellt

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website:

project-expat.com

