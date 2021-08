Carrypicker liefert mit seinem KI-Ansatz innovative Lösungsansätze für die Transport- und Logistik-Branche

Hamburg/Berlin (ots) - -Teilladungen bündeln, Klimaschutz erfolgreich

vorantreiben - das mFUND-Projekt setzt neue Impulse für "KI Made in Germany"



Das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit rund

2,4 Millionen Euro geförderte Innovationsprojekt Carrypicker - "Yield Management

in der Speditionsbranche" ist abgeschlossen. Carrypicker wird nach zwei Jahren

erfolgreicher Entwicklungszeit in Kürze seine Ergebnisse präsentieren, die der

Ausgangspunkt für weitergehende innovative Lösungsansätze im Bereich der

Transportlogistik sind. Dabei blickt der Namensgeber des Projekts, das Hamburger

FreightTech Unternehmen Carrypicker, zusammen mit den weiteren am Projekt

beteiligten Unternehmen und Wissenschaftlern auf eine erfolgreiche Bilanz

zurück. Gemeinsam mit den hochspezialisierten Praxispartnern m2hycon,

miSolutions & Consulting und Assense Software Solutions sowie dem Bremer

Institut für Strukturmechanik und Produktionsanlagen (bime) der Universität

Bremen wurden im Rahmen der Förderrichtlinie Modernitätsfonds ("mFUND") neue

mathematische Methoden und innovative Prozesse erforscht und entwickelt, um den

Transport- und Logistikmarkt effizienter zu machen und LKW-Leerfahrten zu

verhindern.







unter Nutzung modernster mathematischer Methoden aus dem Umfeld Künstlicher

Intelligenz, Machine Learning und Predictive Analytics konnte eine innovative

Softwareplattform entwickelt werden, die die hochkomplexe Transportplanung durch

selbstlernende Algorithmen abgebildet hat: "KI made in Germany".



Die Aufgabe



- Der Transport von Teilladungen ist kompliziert, denn eine optimale Verteilung

hängt von bis zu 50 verschiedenen Einzelfaktoren ab, die zu Millionen von

Kombinationsmöglichkeiten führen.

- Rein rechnerisch fährt jeder dritte LKW leer, was die Infrastruktur und das

Klima belastet.

- Die Vorgaben zur Erreichung der Klimaziele werden immer ehrgeiziger, CO2 wird

zum immer stärkeren Kostenfaktor für die Wirtschaft.



Die Lösung



Eines der Kernprobleme im Straßengütertransport, welches es zu lösen galt, ist

die profitable Bündelung von Teilladungen, wodurch LKW-Leerfahrten verhindert

werden. Eine Erhöhung der Auslastungsquote, also eine optimierte Bündelung von

Teilladung, ist aufgrund der extrem hohen Komplexität selbst für erfahrene

Disponenten mit klassischen Planungstools bisher nicht möglich. Hier setzt

Carrypicker an und löst dieses Problem mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die

"KI-Engine" berücksichtigt dabei in Echtzeit zahlreiche sich ständig ändernde

Variablen und trifft die jeweils beste Entscheidung. Durch eine Erhöhung der Seite 2 ► Seite 1 von 2



