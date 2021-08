--------------------------------------------------------------------------------

HalbjahresfinanzberichtTernitz - 19. August 2021* Kontinuierlicher Anstieg in Umsatz und Ergebnis seit drei Quartalen* Operatives Ergebnis auf MEUR 8,9 stark verbessert, EBITDA-Marge von 19,3 %deutlich über Vorjahr* Ergebnis nach Steuern mit MEUR 4,2 wieder im klar positiven BereichDas erste Halbjahr 2021 ist für Schoeller-Bleckmann Oilfield EquipmentAktiengesellschaft (SBO), die im Leitindex ATX der Wiener Börse notiert, positivverlaufen. Wie erwartet setzte sich die im vierten Quartal 2020 begonneneErholung schrittweise, aber kontinuierlich fort. Diese Aufwärtsbewegung zeigtesich über alle regionalen Märkte hinweg und in allen wesentlichen Kennzahlen.Der Umsatz von SBO betrug in den ersten sechs Monaten des Jahres MEUR 129,5. DasEBIT war mit MEUR 8,9 klar positiv, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 6,9 %und lag damit über dem Wert des Vorjahres. Das Ergebnis nach Steuern kam aufMEUR 4,2. Die Nettoliquidität lag bei MEUR 20,1, das Gearing bei minus 6,6 %.Das Book-to-Bill-Ratio, das als Kennzahl den Auftragseingang ins Verhältnis zumUmsatz setzt und ein Indikator für die mittelfristige Entwicklung ist, laganhaltend über 1.SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann sagt: "Die Weltwirtschaft hat sich imersten Halbjahr 2021 schrittweise erholt. Dadurch ist die Nachfrage nach EnergieHand in Hand mit jener nach unseren Produkten gestiegen. Wir sind zwar nochnicht auf dem Vorkrisenniveau angekommen, sehen aber ein kontinuierlichesWachstum. Die Richtung stimmt, und das Ergebnis hat wieder in die Gewinnzonegedreht. Aktuell gehen wir davon aus, dass sich diese positive Entwicklung imzweiten Halbjahr in einem ähnlichen Tempo fortsetzen und im kommenden Jahrweiter an Dynamik gewinnen wird."Kontinuierliches Wachstum, deutliche Verbesserung der ErgebnisseDer Auftragseingang von SBO belief sich in den ersten sechs Monaten 2021 aufMEUR 137,2 und konnte so fast an das Niveau des ersten Halbjahres 2020anschließen, das im ersten Quartal von der COVID-19-Pandemie noch weitgehendunberührt war (1-6/2020: MEUR 144,5). Der Umsatz verzeichnete seit dem Tiefpunktder Krise im dritten Quartal 2020 einen kontinuierlichen Anstieg: Nach MEUR 51,9im dritten Quartal 2020 erzielte das Unternehmen MEUR 54,7 im vierten Quartal2020, MEUR 59,3 im ersten Quartal 2021 und schließlich MEUR 70,2 im zweitenQuartal 2021. Somit kam der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 auf MEUR 129,5 (1-6/