HalbjahresergebnisWien -* Strategische Akquisitionen von Kwidzyn und Kotkamills Anfang August vollzogen* Temporärer Margendruck durch zeitversetzte Weitergabe der Inputkosten-Inflation über Preiserhöhungen* Hoher Auftragsstand bei Karton und Packaging* Laufende strukturelle KostenanpassungenDie MM Gruppe verzeichnete im 2. Quartal 2021 bei guter Nachfrage nach Kartonund Kartonverpackungen weiterhin eine hohe Auslastung in beiden Divisionen. DieUmsatzerlöse der MM Gruppe lagen damit im 1. Halbjahr leicht über demVorjahresniveau. Dem stand jedoch erwartungsgemäß eine deutlicheErgebnisbelastung durch die andauernde massive Kosteninflation bei Rohstoffen,Energie und Logistik gegenüber. Die zeitliche Verschiebung zwischen dem rasantenKostenanstieg und den umgesetzten Preiserhöhungen führte im Kartongeschäft zueinem signifikanten Rückgang beim betrieblichen Ergebnis. In derPackagingdivision zeigte sich die laufende Geschäftsentwicklung hingegenrobuster. Wie bereits angekündigt, waren jedoch aufgrund notwendigerRestrukturierungsmaßnahmen bei einem Verpackungsstandort in DeutschlandEinmalaufwendungen in Höhe von rund 26 Mio. EUR zu verbuchen.Ziel ist es, durch eine neuerliche Kartonpreiserhöhung ab Oktober den deutlichenKostenanstieg bestmöglich zu kompensieren. Für das laufende 3. Quartal istjedoch infolge der zeitversetzten Kostenweitergabe weiter mit Margendruck zurechnen. Darüber hinaus werden die Einmaleffekte aus der Erstkonsolidierung derAkquisitionen bzw. Entkonsolidierung der Veräußerungen das Ergebnis des 3.Quartals prägen.STRATEGISCHES UPDATEDurch die strategische Akquisition der Werke Kwidzyn, Polen, und Kotkamills,Finnland, haben wir die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe strukturell gestärkt.Beide Werke bieten uns eine Wachstumsplattform für das nächste Jahrzehnt durchInnovationen vor allem im Bereich Nachhaltigkeit, eine vorteilhafteKostenposition und die Stärkung unserer führenden Position bei Karton in Europa.Außerdem haben wir zwei neue Kerngeschäfte "Kraft Papers" und "Uncoated FinePapers" erworben. Dem erweiterten Produktportfolio entsprechend wird dieDivision MM Karton in MM Board & Paper umbenannt. Teil der Transformation wardie Veräußerung der kleineren Kartonwerke Eerbeek, Niederlande, und Baiersbronn,Deutschland.Kennzahlen der Mayr-Melnhof Gruppe (nach IFRS, ungeprüft)