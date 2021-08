apano - Wasser Infrastruktur Anleihe 6: Investitionsobjekt: Flusskraftwerk Braddock in Pennsylvania

apano - Wasser Infrastruktur Anleihe 6: börsenunabhängig und nachhaltig

Die Wasserinfrastrukturanleihe von apano setzt auf nachhaltige Energiegewinnung im nordamerikanischen Markt. Das Flusskraftwerk Braddock ist Teil des diversifizierten Portfolios und ein wichtiger Rendite-Baustein.

Wasser ist das Thema der Zukunft. Weltweit steigt der Bedarf an sauberem Wasser stetig und auch die Energiegewinnung durch Wasser wird immer wichtiger. Liegt Wasserkraft und Wasserinfrastruktur in den meisten europäischen Ländern in öffentlicher Hand, ist in Nordamerika zudem die Privatwirtschaft eingebunden. Das Prinzip der „public private partnership“ ist dort fest verankert. Das US-Energieministerium hat laut der Dortmunder Gesellschaft apano begonnen, Bundesmittel für die Modernisierung mehrerer Wasserkraftwerke in den USA bereitzustellen. Doch die Behörden allein seien nicht in der Lage, die erforderlichen Wasserinfrastrukturprojekte zu finanzieren. Zudem verweist apano auf die geringen Kreditmöglichkeiten. Privatinvestoren haben so die Möglichkeit, in diese langfristigen, stabilen Projekte zu investieren. Wie auch schon bei den Vorläufer-Tranchen der Wasser-Infrastruktur-Anleihe liegt mit der apano - Wasser Infrastruktur Anleihe 6 der Fokus auf Wasseraufbereitung, auf Energiegewinnung durch Wasserkraft sowie auf Versorgungsinfrastruktur. Ein Vorteil: Entwicklungen an den Börsen spielen keine Rolle – zum Erfolg tragen die Projekte selbst bei.