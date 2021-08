Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nebelhorn-Bahn verlässt m access Die Aktie der Nebelhorn-Bahn wird ab dem 1. Oktober an der Münchener Börse nur noch im Freiverkehr gehandelt. Die Einbeziehung des Titels in das Marktsegment m:access endet am 30. September auf Antrag des Unternehmens. Damit endete auch die …