C-Level: Deutsche Unicorns vs. DAX 30 - Frauenanteil unter 20% Berlin (ots) -



- Berliner Eventagentur SPREEFREUNDE analysiert Frauenanteil im C-Level der deutschen Unicorns und den DAX 30

- Frauenquote im C-Level der Startups und DAX 30 unter 20 Prozent - Nur eine CEO unter den untersuchten Startups



Deutschland hat sich in den letzten Jahren zum attraktiven Standort für Gründungen und Innovationen entwickelt. Alleine dieses Jahr knackten acht Start-ups die Milliarden-Bewertung. Doch inwieweit unterscheiden sie sich als Arbeitgeber:innen und Unternehmen in Bezug auf Diversität im Vergleich zu den DAX 30? Das wollte die Berliner Eventagentur SPREEFREUNDE ( http://www.spreefreunde.com/ ) genauer wissen und hat das gesamte C-Level der aktuellen deutschen Unicorns und der DAX 30 auf den Frauenanteil in Führungspositionen untersucht. Doch auch bei den Neugründungen ist dieser niedrig - nur knapp 13 Prozent der Führungspositionen sind mit Frauen besetzt.