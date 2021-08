Infineon hat in den vergangenen Jahren viel investiert, um die Kapazitäten zu erweitern. Auch in der Corona-Krise hat man sich nicht zurückgehalten. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Im kommenden Jahr sollte Infineon die Kapazitäten klar ausweiten können. Damit einhergehen wird vermutlich der Gewinn von Marktanteilen. Mitbewerber von Infineon waren nicht immer so willens, die Kapazitäten zu erweitern, das dürfte sich bei ...