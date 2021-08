Tchibo: q.beyond führt SAP S/4HANA erfolgreich ein

- Europaweit eine der größten Umstellungen auf S/4HANA im Handel

- Umstellung der Vertriebs- und Logistikprozesse auf "near-realtime"

- Big Bang Go-live für den gesamten Tchibo Konzern

Köln, 19. August 2021 - Mit q.beyond als federführendem Implementierungspartner hat Tchibo sein SAP-Retail-System erfolgreich auf SAP S/4HANA umgestellt. Tchibo hat sich frühzeitig für S/4HANA entschieden und betreibt nun mit dem SAP S/4HANA Retail for Merchandise Management eine der größten Branchenlösungen in Europa. Das Handelsunternehmen setzt für seine zentralen Anwendungen vollständig auf die neue Datenbanktechnologie von SAP. S/4HANA ermöglicht es Tchibo in Echtzeit auf Kundenwünsche zu reagieren - im Online-Geschäft ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Die Warenversorgung der Filialen und der Depots im Einzelhandel konnte nachhaltig optimiert werden; mit der neuen HANA Datenbank wurden die Systemlaufzeiten halbiert. Neben S/4HANA wird auch das bestehende SAP CAR weiter ausgebaut, um X-Channel-Prozesse in Echtzeit abzubilden und moderne Prognoseverfahren einzusetzen.

Big Bang Go-live

q.beyond hat für Tchibo ein Projektvorgehen entwickelt, welches es ermöglichte, das gesamte Altsystem an einem verlängerten Wochenende ins S/4HANA zu konvertieren. Da alle europäischen Landesgesellschaften des Tchibo Konzerns zentral mit Ware versorgt werden, war eine mehrstufige Produktivsetzung ausgeschlossen. In 18 Monaten Projektlaufzeit wurden alle produktiv genutzten Vertriebs-, Einkaufs- und Materialwirtschaftsprozesse auf S/4HANA umgestellt und das neue SAP Hauptbuch eingeführt. Darüber hinaus hat q.beyond 30 SAP- und Non-SAP Systeme mit dem S/4HANA integriert. Das gemischte Projektteam bestand aus 80 IT-Spezialistinnen und -Spezialisten; die q.beyond Berater:innen und Entwickler:innen haben die Tchibo IT bei der Umsetzung maßgeblich unterstützt. "Die Produktivsetzung war ein voller Erfolg. Die q.beyond Kolleginnen und Kollegen haben es geschafft, unser 24 TB großes Retail-System in 48 Stunden auf S/4HANA zu konvertieren. Die Umstellung auf das neue SAP Hauptbuch hat weniger als 24 Stunden gedauert", berichtet Andreas Bartsch, Tchibo Projektleiter.