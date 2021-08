Fazit

Unterhalb von 316,61 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an den EMA 50 bei 296,60 US-Dollar und darunter auf 273,50 US-Dollar spürbar an. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KF0VAC zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von 140 Prozent. Rechnerisch dürfte der Schein am Ende einen Wert von 3,93 Euroaufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 330,00 US-Dollar nicht überschreiten, daraus leitet sich ein potenzieller Ausstiegskurs von 0,97 Euro im vorgestellten Zertifikat ab. Aufgrund des intakten Aufwärtstrends sollten vorsichtshalber noch kleinere Positionen gehandelt werden.