KfW IPEX-Bank und RBI finanzieren technische Anlagen für REWE-Logistikzentrum in Schleswig-Holstein

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank finanziert gemeinsam mit der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) den Bau eines neuen teilautomatisierten REWE-Logistikzentrums im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 330 Mio. EUR. Bereits Anfang des Jahres hatte sie hierfür gemeinsam mit der RBI die Immobilienfinanzierung gestellt. Nun finanzieren die beiden Banken in einem zweiten Schritt die neue hocheffiziente Intralogistikanlage des Logistikzentrums mit einem Kredit in Höhe von rund 70 Mio. EUR. Die KfW IPEX-Bank übernimmt dabei 70% der Finanzierung, die RBI die verbleibenden 30%.



Die Investition ist Teil einer Logistikoffensive, mit der die REWE Group durch eine zukunftsweisende Optimierung der Lagernetzstruktur eine schnellere, effizientere und qualitativ hochwertige Warenversorgung für die Kunden in REWE Märkten sicherstellt. Dies geht u.a. mit einer deutlichen Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen einher. Die Mittel für die Finanzierung stammen aus dem Energieeffizienzprogramm der KfW.