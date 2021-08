In der fünften Ausgabe des CBI-Index werden sowohl Dominica als auch St. Kitts und Nevis als Länder mit der besten „Citizenship by Investment" eingestuft

LONDON, 19. August 2021 /PRNewswire/ -- Am 18. August veröffentlichte das Magazin Professional Wealth Management (PWM), eine Publikation der Financial Times, die fünfte Ausgabe seines Jahresberichts : „A Guide to Global Citizenship: The 2021 CBI Index." Die Studie bewertet alle aktiven Programme für bürgerschaftliches Engagement durch Investitionen (Citizenship by Investment, CBI) in der ganzen Welt anhand von neun Säulen, die für Investoren, die sich für solche Programme bewerben wollen, als die höchsten Prioritäten gelten. Diese Säulen sind Freizügigkeit, Lebensstandard, Mindestinvestitionsaufwand, Reise- oder Aufenthaltspflicht, Zeitplan für die Einbürgerung, einfache Bearbeitung, Sorgfaltspflicht, Familie und Produktsicherheit.

In der diesjährigen Ausgabe des Jahresberichts teilen sich sowohl das Commonwealth von Dominica als auch die Föderation von St. Kitts und Nevis den ersten Platz als die Länder mit dem besten CBI-Programm. Für Dominica ist das Jahr 2021 das fünfte Jahr in Folge, in dem die Insel zum besten Angebot für eine zweite Staatsbürgerschaft gekürt wurde. Es ist jedoch das erste Mal, dass auch St. Kitts und Nevis den ersten Platz belegt.