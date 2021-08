GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2900

Kursziel alt: 2900

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Adyen nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 2900 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsabwickler habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem das Geschäft mit der Erstellung und Ausgabe von Bezahlkarten gewinne an Dynamik./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / 07:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.