Aarburg (ots) - Geschäftsverlauf Artemis Group- Der Nettoumsatz stieg organisch um 32,7%.- Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich von CHF 14,7 Mio. auf CHF 124,4Mio. bei einer deutlich gestiegenen EBIT-Marge von 7,6% (HJ1/2020: 1,2%).- Der Cashflow erhöhte sich um 97,7% auf CHF 201,3 Mio. (HJ1/2020: CHF 103,6Mio.).- Die Franke Group profitierte vom Nachholeffekt bei den Konsumausgaben nach denCorona-Lockerungen sowie verschiedenen strukturellen Verbesserungen undverzeichnete ein starkes organisches Umsatzwachstum von 31,0% bei substanziellverbesserter Profitabilität.- Die Artemis Real Estate Group erhöhte dank der gestiegenen Anzahl vermietbarerWohnungen den Nettoumsatz um 23,2%; die Leerstandsquote blieb mit 1,7% tief.- Die Feintool Group erholte sich deutlich aufgrund der verbesserten Lage in derAutomobilindustrie und erzielte eine organische Umsatzsteigerung von 42,8% undaufgrund einer tieferen Kostenbasis einen positiven EBIT von CHF 21,5 Mio.(HJ1/2020: CHF -17,4 Mio.).- Die Artemis Asset Management Group verzeichnete eine gute Entwicklung.Die allgemeine Erholung der Weltwirtschaft unterstützte das positiveHalbjahresergebnis 2021 der Artemis Group, die in den ersten sechs Monaten einorganisches Wachstum von 32,7% erreichte und damit auch beim Umsatz klar überden Ergebnissen vor der Covid-19-Pandemie lag. Negative Währungseffekte aufgrundder Abschwächung des US-Dollars trugen zu einem Umsatzrückgang in Schweizer Franken ranken bei, der jedoch durch die Aufwertung des Euros im Vergleich zum Vorjahrteilweise kompensiert wurde. Fast alle Geschäftsaktivitäten der Artemis Grouptrugen zu den erfreulichen Ergebnissen bei. Anhaltend hohe Kundenaufträge, eineverbesserte betriebliche Effizienz und ein striktes Kostenmanagement sorgten fürgute Margen. In Verbindung damit stiegen die Gewinne überproportional,insbesondere bei der Franke Group und der Feintool Group.Im ersten Halbjahr 2021 erzielte die Artemis Group einen konsolidiertenNettoumsatz von CHF 1.643,8 Mio. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber derVorjahresperiode um CHF 379,5 Mio. oder 30,0%. Das organische Wachstum war mit32,7% positiv. Die Akquisitions- und Desinvestitionseffekte verringerten dasUmsatzwachstum um 0,7% und die negativen Währungseffekte um 2,0%.Das operative Ergebnis (EBIT) der Gruppe stieg von CHF 14,7 Mio. auf CHF 124,4Mio. Die EBIT-Marge verbesserte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 von1,2% auf 7,6%. Der Reingewinn erhöhte sich von CHF 28,5 Mio. auf CHF 119,6 Mio.Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf CHF 115,0 Mio. gegenüber CHF 80,5 Mio.im ersten Halbjahr 2020, was einer Zunahme von 42,9% entspricht. Die Artemis