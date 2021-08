Mittelstandsumfrage: Verkauf statt Pleite / Angesichts Insolvenzgefahr erwägen viele Firmeninhaber Verkauf oder Fusion ihrer Betriebe Baden-Baden (ots) - "Angesichts drohender Insolvenzgefahr durch Corona denken viele mittelständische Unternehmer über den Verkauf ihrer Firma an einen Investor oder die Fusion mit einem Wettbewerber nach", sagt der Unternehmer Peter Hertweck im Vorfeld eines von ihm organisierten Mittelstandsforums ( www.peter-hertweck-forum.de (https://peter-hertweck-forum.de/) ). Eine Umfrage unter 100 mittelständischen Unternehmen hatte zutage gefördert, dass über 60 Prozent schon einmal überlegt haben, ihr Geschäft mit dem eines Konkurrenten zusammenzulegen. Ein knappes Drittel schließt demnach den Verkauf des Betriebs an einen Finanzinvestor oder die Eingliederung in einen Konzern nicht aus.

Alarmierende Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland