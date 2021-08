Der europäische E-Bike-Markt in der Analyse / Pandemie befeuert E-Bike-Nachfrage in Europa - Deutschland mit großem Wachstumspotenzial (FOTO)

--------------------------------------------------------------

München (ots)





- Die COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nach E-Bikes angeheizt - Herstellerkämpfen mit Lieferproblemen.- In Deutschland besitzen bereits 17 Prozent Konsumenten ein E-Bike. Doch derMarkt ist noch lange nicht gesättigt.- Bei den Beweggründen sich ein E-Bike anzuschaffen, spielt - neben Freizeit undSport - auch der Arbeitsweg eine immer größere Rolle.Schon länger lässt sich bei Konsumenten in Deutschland und Europa eingestiegenes Gesundheits- und Nachhaltigkeitsbewusstsein beobachten. Zudem hatsich durch die COVID-19-Pandemie das Bedürfnis nach individueller Mobilitätsowie Aktivitäten an der frischen Luft noch einmal verstärkt. Es ist also wenigverwunderlich, dass die Nachfrage nach E-Bikes noch einmal deutlich gestiegenist. Im aktuellen Consumer Sector Briefing von Deloitte steht deshalb dereuropäische E-Bikes-Markt im Mittelpunkt. Dafür wurden im Frühjahr 2021insgesamt 11.250 Personen ab 16 Jahren in 20 europäischen Ländern befragt. ImFokus steht dabei die DACH-Region, also Deutschland, Österreich und die Schweiz.Als Vergleichsmärkte dienen die führenden Fahrradnationen Belgien und dieNiederlande.Die Niederlande sind Europas E-Bike-SpitzenreiterTatsächlich gibt es deutliche Unterschiede bei der Marktdurchdringung zwischenden einzelnen Ländern. An der Spitze liegen die Niederlande, wo bereits 30Prozent der befragten Konsumenten ein E-Bike besitzen. Hier liegt derE-Bike-Anteil der 2020 verkauften Fahrräder bereits bei rund 50 Prozent. DerDACH-Raum liegt ebenfalls im vorderen Bereich. In Deutschland gaben 17 Prozentan, sich ein E-Bike angeschafft zu haben, in Österreich sind es 18 Prozent undin der Schweiz 21 Prozent. Der Anteil der E-Bikes an der gesamten Absatzzahl vonFahrrädern beträgt für das Jahr 2020 laut lokalen Fahrradverbänden inDeutschland 39 Prozent, in Österreich 41 Prozent und in der Schweiz 34 Prozent.Weitere Unterschiede zwischen den Ländern zeigen sich auch bei primärenKaufgründen der Konsumenten. Die drei wichtigsten Gründe, sich ein E-Bikeanzuschaffen, sind Sport, Freizeitaktivitäten wie Ausflüge und der Arbeitsweg,während nur wenige Befragten angaben, sich ein E-Bike für tägliche Besorgungenwie den Einkauf im Supermarkt zugelegt zu haben. 33 Prozent der deutschenKonsumenten gaben an, dass für sie Freizeit und Erholung die wichtigstenKaufgründe waren. In Österreich lag für die Mehrheit mit 41 Prozent der Sportvorne. Für die Mehrheit der befragten Schweizer (34 Prozent) war der Weg zur