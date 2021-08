Der britische Shortseller Fraser Perring hat durch den Zusammenbruch von Wirecard ein kleines Vermögen gemacht. Grundsätzlich gönne ich ihm das. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass nicht nur Wirecard mit dubiosen Methoden agierte, sondern auch er selbst, Stichwort: Zatarra Report. Inzwischen hat er sich auf ein neues Ziel eingeschossen. Könnte es sich dabei um Delivery Hero (WKN: A2E4K4) handeln?Delivery Hero wurde im Mai 2011 vom amtierenden CEO Niklas Östberg sowie Kolja Hebenstreit, Lukasz Gadowski und Markus Fuhrmann in Berlin als RPG International Holding GmbH gegründet. Noch im weiteren Jahresverlauf kam es zur Umbenennung in Delivery Hero GmbH und dem Ziel, ein globales Online-Netzwerk zur Bestellung und Auslieferung von Essen zu schaffen. 2017 erfolgte dann der Börsengang und bereits im August 2020 die Aufnahme in den DAX als Nachfolger von Wirecard.