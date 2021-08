SUSE erweitert sein AWS Marketplace-Angebot mit Professional Services

Nürnberg, Deuschland (ots/PRNewswire) - - AWS-Kunden können jetzt neben

SUSE-Software auch SUSE Consulting, Schulungen und Premium Support-Services

nutzen, zur Vereinfachung und Verbesserung von digitalen Geschäftsabläufen



- SUSE ist einer der ersten Anbieter eines Linux Betriebssystems, der Premium

Support und Bereitstellungsservices direkt über AWS Marketplace vertreibt





Seite 2 ► Seite 1 von 2

SUSE®, ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger undunternehmenstauglicher Open-Source-Lösungen, gibt heute die Verfügbarkeit vonSUSE Professional Services im AWS Marketplace bekannt - einschließlich Beratung,Schulung und Premium-Support-Services. Kunden von Amazon Web Services, Inc.(AWS) können jetzt neben der bereits verfügbaren SUSE-Software auch auf die SUSEProfessional Services zugreifen. Dies vereinfacht ihre Geschäftsprozesse undverbessert die Fähigkeit, die Anforderungen der digitalen Wirtschaft zuerfüllen."In den letzten Jahren haben wir bei SUSE beobachtet, dass unsere Kundenverstärkt Services von Public Cloud-Anbietern wie AWS nutzen", so Kenny Stewart,Head of SUSE Global Services and Support. "Daher arbeiten wir mit AWS zusammen,damit unsere Kunden die benötigten Beratungs-, Schulungs- undPremium-Support-Services direkt im AWS Marketplace mit ihren SUSETechnologielösungen erhalten können. Dies ist eine weitere Möglichkeit, umsicherzustellen, dass unsere Kunden überall innovativ sein können."Chris Grusz, Director of Business Development, AWS Marketplace, Service Catalogund AWS Control Tower bei AWS, sagt: "Wir freuen uns, dass die Angebote von SUSEjetzt im AWS Marketplace verfügbar sind und unseren gemeinsamen Kunden mehrOptionen und größeres Vertrauen geben, wenn sie ihre Anwendungen in der Cloudausführen."In der Zusammenarbeit mit AWS kann SUSE den Cloud-Nutzern jetzt Komplettlösungenanbieten, die sowohl Software als auch die dazugehörigen professionellenServices umfassen. Jedes Angebot wird dabei individuell an die Kundenbedürfnisseangepasst. Da geschäftskritischen Anwendungen zunehmend in die Cloud verlagertwerden, tragen die Services von SUSE dazu bei, dass diese optimal in der Cloudlaufen, Ausfallzeiten minimiert werden und Kunden ihr Geschäft weiter ausbauenkönnen."Die Möglichkeit, direkt über den AWS Marketplace einzukaufen, ist sehrvorteilhaft, da es die Lizenzbedingungen standardisiert und die Zeit für dieVertragsabwicklung verkürzt, während gleichzeitig die Flexibilität durch privateAngebote erhalten bleibt", so Abhi Shanmugan, Director, Enterprise Architecture