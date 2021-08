Allensbach-Umfrage sieht Union mit 27,5 Prozent deutlich vor SPD

BERLIN (dpa-AFX) - Anders als in anderen Bundestagswahl-Umfragen steht die Union in der Wählergunst einer neuen Allensbach-Erhebung zufolge deutlich vor den anderen Parteien. Nach Daten des Instituts für Demoskopie (IfD) Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" liegen CDU und CSU bei 27,5 Prozent - ein Rückgang um 2,5 Punkte im Vergleich zum Juli. Die SPD kommt demnach auf 19,5 Prozent (plus 2,5 Punkte), die Grünen fallen um 2 Punkte auf 17,5 Prozent. In anderen Umfragen war die Union zuletzt auf deutlich weniger Stimmenanteile gekommen und hatte nur einen geringen Vorsprung vor der SPD.

FDP (minus 1 Punkt) und AfD (plus 1,5) kommen Allensbach zufolge auf 11 Prozent (minus 1 Punkt). Die Linke gewinnt einen halben Punkt und liegt bei 7,5 Prozent.