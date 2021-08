Berlin (ots) -



- Berliner Eventagentur SPREEFREUNDE analysiert Frauenanteil im C-Level der

deutschen Unicorns und den DAX 30

- Frauenquote im C-Level der Startups und DAX 30 unter 20 Prozent

- Nur eine CEO unter den untersuchten Startups



Deutschland hat sich in den letzten Jahren zum attraktiven Standort für

Gründungen und Innovationen entwickelt. Alleine dieses Jahr knackten acht

Start-ups die Milliarden-Bewertung. Doch inwieweit unterscheiden sie sich als

Arbeitgeber:innen und Unternehmen in Bezug auf Diversität im Vergleich zu den

DAX 30? Das wollte die Berliner Eventagentur SPREEFREUNDE (

http://www.spreefreunde.com/ ) genauer wissen und hat das gesamte C-Level der

aktuellen deutschen Unicorns und der DAX 30 auf den Frauenanteil in

Führungspositionen untersucht. Doch auch bei den Neugründungen ist dieser

niedrig - nur knapp 13 Prozent der Führungspositionen sind mit Frauen besetzt.





Deutsche Unicorns: Nur NEW WORK SE (ex XING) mit weiblicher HauptbesetzungOb Fintech, Fashion oder e-Commerce - die 28 deutschen Start-ups, die momentaneinen Wert von über einer Milliarde US-Dollar vorweisen, decken dieverschiedensten Bereiche ab. Doch nur eines von ihnen, also knapp 3,5 Prozent,wird von einer Frau geführt: Petra von Strombeck leitet das 2003 gegründetesoziale Netzwerk für Business-Kontakte NEW WORK SE (ex XING) nun seit über einemJahr.Der Frauenanteil im C-Level der untersuchten Start-ups liegt insgesamt bei knapp13 Prozent. 154 Männer und nur 23 Frauen sind im Management der Einhörnervertreten. Dabei gibt es 27 männliche CEOs und 18 Co-CEOs. Bei den Frauen istNEW WORK SE-CEO die Ausnahme. Bei 15 Startups hat keine Frau eineFührungsposition inne."Als Berliner Eventagentur haben wir die Start-up-Szene als auch die DAX 30stets im Blick und sind nicht nur bei der Organisation von Veranstaltungen imengen Austausch. Als junges, modernes Unternehmen legen wir viel Wert aufGleichberechtigung - für uns ist die Frauenquote selbstverständlich und nichtnur durch ein Gesetz geregelt. Dies würden wir uns auch bei unseren Partnernsowie Kunden und Kundinnen wünschen, denn nur so kommen wir einen Schrittweiter, wenn es um Vielfalt, Toleranz und Respekt geht ", kommentiert TimKrannich, CEO von Spreefreunde.DAX 30: Über 80 Prozent der Führungsetage ist männlichUm den Fortschritt der 2015 vom Bundestag beschlossenen Frauenquote weiterauszubauen, hat die Bundesregierung im Januar dieses Jahres eine Novelle desGesetzes beschlossen, bei dem das Ziel ist, vor allem den Anteil von Frauen imVorstand weiter zu verbessern. Bei einem Vorstand aus mindestens drei Personenmüsste also in Zukunft eine Frau vertreten sein.Aktuell liegt der Anteil an weiblichen Vorstandsmitgliedern bei den DAX 30 beiknapp 18 Prozent. Im Vergleich zu den Unicorns immerhin ein deutlicherUnterschied. Von 194 Vorstandsmitgliedern sind jedoch nur 34 Frauen. Alleine dasdeutsche Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie Merck stellt seit Mai 2021mit Bélen Garijo eine Vorstandsvorsitzende - bis dahin war auch diese Riegekomplett männlich. Insgesamt liegt der Anteil hier bei knapp 3,3 Prozent.Alle Ergebnisse sind hier einzusehen:https://www.spreefreunde.com/publikationen-c-level-unicorns-dax30Über die UntersuchungSPREEFREUNDE hat das C-Level der deutschen Unicorns und den DAX 30 auf ihrenFrauenanteil untersucht. Dafür wurden die Positionen der Führungskräftenhinzugezogen, die auf den offiziellen Webseiten der Unternehmen einsehbar sind.Die Auflistung der deutschen Unicorns (keine börsennotierten Unternehmen,Beschränkung auf auf deutsche Unternehmen mit Digital-Bezug, die keineHoldinggesellschaften oder Beteiligungsunternehmen sind und eine Bewertung vonüber 1 Milliarde US-Dollar haben) stammt von Deutsche Startups.Über SPREEFREUNDEDie SPREEFREUNDE GmbH ( http://www.spreefreunde.com/ ) bietet Live-, Digital-und Hybrid-Kommunikationskonzepte mit einer klaren strategischen und kreativenAusrichtung an. SPREEFREUNDE wurde 2009 von Tim Krannich und Philipp Panzergegründet und zählt zu den führenden Unternehmen der Live-Kommunikationsbranche.Das Team besteht aus 20 kreativen Köpfen, die unter anderem die BereicheStrategie, Event-Management, Design, Kunst und Kultur verantworten. DieKommunikationsprofis realisieren jährlich rund 200 nationale und internationaleProjekte. Dazu gehören unter anderem maßgeschneiderte und persönliche CorporateEvents, Digital Events, Hybrid Events, Brandings, Messestände, Showrooms,Roadshows und Markenpositionierungen.Pressekontakte:Katharina van Wickeren | mailto:katharina.vanwickeren@tonka-pr.com |+49.30.403647-612Caroline Kleine | mailto:caroline.kleine@tonka-pr.com |+49.30.403647-618Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156536/4997787OTS: SPREEFREUNDE