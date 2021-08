Starke Metallurgiedaten für die anstehende Ressourcenschätzung und PEA - Sonoro Gold scheint auf einem guten Weg!

Die Spannung steigt beim angehenden Goldproduzenten Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO). Schon in wenigen Wochen soll nach einer Aktualisierung der Ressourcenschätzung zum Goldprojekt Cerro Caliche auch eine erste Einschätzung der Wirtschaftlichkeit (PEA) folgen. Und die entscheidet darüber wie es weitergeht, ob Sonoro wirklich schon Anfang des kommenden Jahres in Produktion gehen kann. Äußerst erfreulich ist deshalb die Nachricht, dass man mit metallurgischen Tests eine höhere Goldausbringungsrate erzielen konnte als angenommen! Denn diese ist ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit eines Goldminenbetriebs.

Sonoro ließ die Untersuchungen in den McClelland Laboratories in Nevada an mehr als 4.700 Kilogramm mineralisiertem Material durchführen, aus dem 52 Bohrkernproben aufbereitet wurden. Säulenlaugungstests zeigten dann, dass die Goldgewinnungsrate über rund 90 Tage bei 74% lag. Und zwar offensichtlich bei allen Erzzonen und Materialarten gleichermaßen. Durch eine Veränderung am Mahlgrad des Ausgangsmaterials wurde so ein Anstieg von 8% gegenüber der zuvor verwendeten Größe erzielt! Und Sonoro war im letzten technischen Bericht zu Cerro Caliche – anlässlich der Veröffentlichung der letzten Ressourcenschätzung – von nur 72% Gewinnungsrate ausgegangen, was sich nun als zu konservative Schätzung herausstellte! Alles in Allem wurde also ein ausgezeichnetes Resultat erzielt.