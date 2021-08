FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 177,11 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,49 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Kursverluste an den Aktienmärkten stützten die Anleihen etwas. Die Sorge über eine womöglich noch in diesem Jahr anstehende geldpolitische Straffung durch die US-Notenbank (Fed) belastete die Aktien. Wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung hervorgeht, zeigten sich die Mitglieder der Notenbank zwar uneins mit Blick darauf, wann die Anleihekäufe reduziert werden sollten. Mehrheitlich wurde aber die Auffassung vertreten, noch 2021 zu beginnen.

Gestützt wurden Bundesanleihen aber vor allem durch die Sorge vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Neben den steigenden Infektionszahlen werden die Märkte derzeit auch durch regulatorische Eingriffe der chinesischen Regierung bei Unternehmen des Landes beunruhigt.

Wichtige Konjunkturdaten wurden am Vormittag in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der Frühindikator für die Region Philadelphia auf dem Kalender./jsl/jkr/jha/