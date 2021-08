NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Wachstumsprognose für die USA im dritten Quartal wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus deutlich gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 5,5 Prozent wachsen, teilte Goldman Sachs am Mittwochabend in New York mit. Bisher hatte man noch ein Wachstum von 9,0 Prozent prognostiziert.

"Die Ausgaben für Essen, Reisen und einige andere Dienstleistungen werden im August wahrscheinlich zurückgehen, auch wenn wir erwarten, dass der Rückgang verhalten und kurz sein wird", begründeten die Analysten die Entscheidung. Zudem leide die Produktion immer noch unter den Unterbrechungen der Lieferketten. Dies betreffe vor allem die Autoindustrie.