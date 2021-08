Mobilum Technologies geht Partnerschaft mit BTSE ein, um Papiergeld-zu-Kryptowährungs-Wechseldienste anzubieten

Vancouver (British Columbia), 19. August 2021. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) („Mobilum“ oder das „Unternehmen“), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen durch eine konforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit BTSE Holdings Limited („BTSE“), einer Börse für digitale Aktiva in mehreren Währungen, die ihren Nutzern auf der Handelsplattform von BTSE Dienstleistungen für die Umwechslung von Papiergeld zu Kryptowährungen bietet, eingegangen ist.

Mobilum wird sein schnelles, sicheres, komfortables und vollständig FINTRAC- (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)-konformes Wechsel-Zahlungsgateway für BTSE bereitstellen, das es den Nutzern der Plattform ermöglicht, digitale Aktiva sofort und sicher mit Kreditkarten oder über 20 Papiergeld- oder digitalen Währungen zu kaufen.

BTSE ist eine führende Plattform für den Handel mit digitalen Aktiva in mehreren Währungen (sofort zahlbar und Termingeschäfte) und bietet seinen eigenen BTSE-Token. Darüber hinaus bietet es außerbörslichen Handel, Zahlungs-Gateways sowie B2B-White-Label-Lösungen für andere Börsen und NFT-Marktplätze.

Mobilum OÜ wird seinen Wechseldienst in die Spotbörse der BTSE integrieren, gefolgt vom Termingeschäftemarkt. Alle White-Label-Börsen, die von BTSE betrieben werden, werden auch den Wechselservice von Mobilum OÜ anbieten.

„Wir freuen uns sehr auf unsere Partnerschaft mit dem Team von BTSE, um deren Kunden die On-Ramp-Lösung von Mobilum für Fiatgeld zum Tausch in Kryptowährungen zur Verfügung zu stellen,“ meinte Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ.

Nähere Informationen erhalten Sie über Ben Shamsian, Vice President, Investor Relations - Lytham Partners, unter der Rufnummer (646) 829-9701 oder per E-Mail an shamsian@lythampartners.com.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine systemkonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des von Mobilum entwickelten systemkonformen On-Ramp-Gateway Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie unter Mobilum.com.