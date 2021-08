100-%-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour, überschreitet 140 Mio. US$ (über 1,2 Mrd. SEK) an verwalteten Aktiva

Toronto, 19. August 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, OTC: DEFTF, GR: RMJR) („DeFi Technologies“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Valour Inc., der revolutionäre Ausgeber von börsengehandelten Produkten für digitale Aktiva, die Marke von 1 Milliarde SEK an verwalteten Aktiva überschritten und somit ein außergewöhnliches Ergebnis in den ersten acht Monaten des Jahres 2021 erzielt hat, in denen die verwalteten Aktiva seit Anfang 2021 um über 1.400 % gestiegen ist. Per 18. August 2021 beliefen sich die verwalteten Aktiva von Valour auf beeindruckende 143,5 Millionen US$, was fast 1,25 Milliarden SEK entspricht.

Russell Starr, Executive Chairman von DeFi Technologies, sagte: „Diana und ihr Team schaffen weiterhin Werte für die Aktionäre von DeFi Technologies. Angesichts zahlreicher weiterer börsengehandelter Produkte, die auf den Markt gebracht werden sollen, des Wachstums der verwalteten Aktiva sowie unserer potenziellen Notierungen in Deutschland können sich die Aktionäre nicht nur in puncto verwaltete Aktiva, sondern auch in puncto Umsätze, Einnahmen und globale Exposition freuen.“

Valour wurde 2019 gegründet und hat zwei Jahre damit verbracht, seine eigene Plattform zu entwickeln und sein Team zu erweitern, einschließlich der Einstellung von Diana Biggs, davor Global Head of Innovation, Private Banking von HSBC, als CEO. Valour wurde im März dieses Jahres von DeFi Technologies übernommen.

Das Angebot wird immer besser angenommen, da Valour vollständig gesicherte Produkte mit niedrigen oder keinen Managementgebühren anbietet. Das größte Produkt von Valour, Bitcoin Zero, das erste vollständig gesicherte, passive Anlageprodukt mit Bitcoin („BTC“) als zugrunde liegendes Aktivum und ohne Managementgebühren, hat seine Aktiva seit Jahresbeginn um 1.055 % gesteigert.

Inzwischen sind die börsengehandelten Produkte Polkadot („DOT“) und Cardano („ADA“) von Valour die ersten börsengehandelten DOT- und ADA-Produkte in den nordischen Ländern und die börsengehandelten DOT- und ADA-Produkte mit den niedrigsten Gebühren weltweit. Seine BTC- und Ethereum-Produkte sind vollständig gebührenfrei – eine weltweite Premiere für solche Produkte, zumal Wettbewerber bis zu 2,5 % an Managementgebühren in Rechnung stellen.