Investeringsforeningen Nykredit Invest - offentliggørelse af halvårsrapport 2021

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest har i dag behandlet og godkendt halvårsrapport for foreningen for 2021.

Første halvår af 2021 blev præget af optimistiske toner på de finansielle markeder. Udrulning af vaccinationsprogrammer i mange lande holdt covid-19 pandemien i skak, og myndighederne begyndte gradvist at fjerne de foranstaltninger, der var indført for at begrænse smittespredningen. Samfundene blev langsomt genåbnet, og de økonomiske aktiviteter viste tegn på en begyndende normalisering i løbet af 1. halvår.